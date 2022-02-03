Смертельне зіткнення сталося на Львівщині [ Редактировать ]
Смертельне зіткнення на Львівщині. Не розминулися маршрутка й легковик. Водій автівки загинув на місці. Ще п'ятьом пасажирам буса та її шоферу знадобилась допомога лікарів. За інформацією поліції, водій легкової машини - вилетів на зустрічну смугу, де й протаранив мікроавтобус.
Юрій Флис, лікар-нейрохірург Львівської лікарні швидкої допомоги:
Одна пацієнтка госпіталізована в ЛОР-відділення з діагнозом злам кісток носа. Одна пацієнтка зараз на моменті дообстеження, їй проводиться комп'ютерна томографія. У неї є підозра на відкритий злом кісток черепа. Решті пацієнтів надана амбулаторна допомога, вони відпущені додому з легкими травмами голови.
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