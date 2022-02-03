Смертельне зіткнення на Львівщині. Не розминулися маршрутка й легковик. Водій автівки загинув на місці. Ще п'ятьом пасажирам буса та її шоферу знадобилась допомога лікарів. За інформацією поліції, водій легкової машини - вилетів на зустрічну смугу, де й протаранив мікроавтобус.

Юрій Флис, лікар-нейрохірург Львівської лікарні швидкої допомоги: