Украина и Турция подписали ряд важных соглашений [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Помимо договора о зоне свободной торговли (ЗСТ), Украина и Турция сегодня подписали еще ряд двусторонних документов.
Они касаются сотрудничества в сфере высоких технологий, налогов и молодежной политики, говорится на сайте президента.
Молодежные обмены
Стороны подписали соглашение в сфере молодежной политики. Это первый документ, регулирующий вопросы сотрудничества между Украиной и Турцией в этой сфере.
Предполагается, что соглашение будет способствовать расширению межчеловеческих контактов и обменов. Речь идет об организации совместных мероприятий и программ, в частности, молодежных обменов.
Налоги
Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству между налоговыми органами Украины и Турции. Документ позволит наладить обмен опытом в администрировании налогов, а также улучшить борьбу с уклонением от уплаты налогов.
Предусматривается сотрудничество в вопросах регистрации и учета налогоплательщиков.
Таможня
Меморандум о взаимопонимании по созданию Совместного таможенного совета между соответствующими органами Украины и Турции позволит активизировать сотрудничество в этом направлении. В частности, повысить эффективность таможенного контроля и упростить таможенные процедуры.
Кроме того, стороны подписали План действий по взаимному признанию программ авторизованных экономических операторов.
Борьба с преступностью
Протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов обеспечит более эффективное взаимодействие компетентных органов двух стран. Ожидается, что это поможет предотвратить угрозы публичной безопасности и порядка, террористических актов, а также улучшить работу по раскрытию криминальных преступлений.
Документ охватывает такие сферы, как противодействие организованной преступности, терроризму, торговле людьми, коррупционные уголовные нарушения, легализация/отмывание доходов, контрабанда товаров и так далее.
Производство боевых беспилотников Bayraktar
Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях должно дать дальнейший толчок украинско-турецкому сотрудничеству в этих областях. В частности, в вопросе разработки, производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов семейства Bayraktar.
Напомним, что сегодня состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключили соглашение о Зоне свободной торговли.
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