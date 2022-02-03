Помимо договора о зоне свободной торговли (ЗСТ), Украина и Турция сегодня подписали еще ряд двусторонних документов.

Они касаются сотрудничества в сфере высоких технологий, налогов и молодежной политики, говорится на сайте президента.

Молодежные обмены

Стороны подписали соглашение в сфере молодежной политики. Это первый документ, регулирующий вопросы сотрудничества между Украиной и Турцией в этой сфере.

Предполагается, что соглашение будет способствовать расширению межчеловеческих контактов и обменов. Речь идет об организации совместных мероприятий и программ, в частности, молодежных обменов.

Налоги

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству между налоговыми органами Украины и Турции. Документ позволит наладить обмен опытом в администрировании налогов, а также улучшить борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Предусматривается сотрудничество в вопросах регистрации и учета налогоплательщиков.

Таможня

Меморандум о взаимопонимании по созданию Совместного таможенного совета между соответствующими органами Украины и Турции позволит активизировать сотрудничество в этом направлении. В частности, повысить эффективность таможенного контроля и упростить таможенные процедуры.

Кроме того, стороны подписали План действий по взаимному признанию программ авторизованных экономических операторов.

Борьба с преступностью

Протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов обеспечит более эффективное взаимодействие компетентных органов двух стран. Ожидается, что это поможет предотвратить угрозы публичной безопасности и порядка, террористических актов, а также улучшить работу по раскрытию криминальных преступлений.

Документ охватывает такие сферы, как противодействие организованной преступности, терроризму, торговле людьми, коррупционные уголовные нарушения, легализация/отмывание доходов, контрабанда товаров и так далее.

Производство боевых беспилотников Bayraktar

Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях должно дать дальнейший толчок украинско-турецкому сотрудничеству в этих областях. В частности, в вопросе разработки, производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов семейства Bayraktar.

Напомним, что сегодня состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключили соглашение о Зоне свободной торговли.

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