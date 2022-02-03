Розпочали з Парижа ще понад 10 років тому

Перевірене часом - та екологічне. У Франції з'явилися... живі сміттєвози. Як - сто років тому. Відходи там почали збирати й вивозити - кінними екіпажами.

Ініціатива стає дедалі популярнішою. Які переваги має така служба - дивіться самі.

Здалеку може здатися, що вулицями Франції знову курсують карети. Тут і кінь в упряжці, i візок позаду. Однак цей транспорт перевозить не людей. У містечку Ле-Ман він виконує функцію незвичайного сміттєвоза. Адже забирає в тамтешніх лише посортовані відходи.

Крістін, збирачка відходів:

Сміття нині значно більше, ніж раніше. Люди вже звикли сортувати й роблять це досить активно. Думаю, все завдяки коню.

Цю пишногриву красуню звати Дупетт де Люсіс. І в Ле-Мані вона вже справжня зірка. Її знають як дорослі, так і дітлахи. Анета із сином щовівторка виглядають конячку.

Анета, жителька Ман:

Це дуже цікаво. Томас любить Дупетт. Ми з нетерпінням чекаємо вівторка, щоб її побачити. А ще це зручно. Оскільки раніше потрібно було самим відвозити відходи машиною, а це завжди додавало клопоту. А цей варіант справді практичний.

Дупетт до роботи в місті готували заздалегідь. Раніше вона працювала в лісі, у виноградниках - у природному середовищі, тож не звикла до міської метушні. Спочатку кобилу виводили на короткі прогулянки вулицями Ле-Ману, щоб та звикала до транспорту й людей. А потім приміряли спецобладнання.

Крістін, збирачка відходів:

Ми впевнені, що навантаження на коня повністю відповідає його можливостям. Причіп досить великий, мішки громіздкі, тому на вигляд вантаж доволі масивний, але насправді він не важкий, просто об'ємний.

Замінити кіньми вантажівки вирішила французька влада. Розпочали з Парижа ще понад 10 років тому. А тепер коні збирають відходи по всій країні. І це має багато переваг: менше вихлопних газів та шуму. Коні привертають увагу людей і до себе, і до сортування. До того ж причепи компактніші, ніж ваговози, а отже, можуть пересуватися вузькими вулицями старих міст.