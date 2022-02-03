Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ. Контртеррористическая операция была проведена на северо-западе Сирии.

"Вчера вечером по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным", - заявил Байден.

Байден подчеркнул, что все американские военные благополучно вернулись с операции.

"Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы вывели с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши - лидера ИГИЛ", - заявил он.

Ранее сообщали, что в Ираке спецназовцы задержали главаря террористической группировки "Исламское государство". Также был ликвидирован один из главных финансистов террористов.

Ранее мы писали, что в Киеве задержали одного из руководителей ИГИЛ.

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