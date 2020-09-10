В Киеве задержали одного из руководителей ИГИЛ/ Фото: ssu.gov.ua

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из руководителей террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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По полученным украинской спецслужбой данным, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящие звена террористов.

"Установлено, что в свое время задержанный был заместителем известного чеченского исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов", – говорится в сообщении.

В 2018 году террорист по поддельным документам незаконно прибыл в Украину. В Киевской области он создал преступную группировку, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии. По оперативной информации, за это время он продолжал осуществлять координацию ячеек ИГИЛ за рубежом.

"Задержали террориста в столице. Сейчас он находится под арестом сроком 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки. СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины", – добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Житомире задержали боевика ИГИЛ.