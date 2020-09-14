В Ираке захватили главаря ИГИЛ [ Редактировать ]
В Ираке спецназовцы задержали главаря террористической группировки "Исламское государство". Также был ликвидирован один из главных финансистов террористов.
Об этом сообщает As Sumaria.
Как сообщается, операция контртеррористического управления Ирака проводилась на западе от Багдада.
"Во время операции было уничтожено террориста, который был главным финансистом лагерей ИД в этом регионе, а также арестован важный главарь террористических банд", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что все задействованные в рейде силы вернулись на свои базы "без приключений".
Ранее мы писали, что в Киеве задержали одного из руководителей ИГИЛ.
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