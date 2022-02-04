У США розсекретили план імовірного вторгнення Росії в Україну [ Редактировать ]
План імовірного вторгнення Росії в Україну розсекретили в Сполучених Штатах. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами, Росія планує вдатися до створення фейків, зокрема пропагандистського відео з буцімто атаками українських військових. І використати це як привід для вторгнення в Україну. Прайс наголосив, що Штати оприлюднюють розвідувальні дані, щоб розкрити масштаби підривних дій Росії щодо України.
Нед Прайс, речник Держдепу США:
На відео планують показати жертв від нібито вибухів, а також акторів, які б зображували родичів, які оплакують загиблих. Усе сфабрикували спецслужби РФ. Створення такого відео - це один із варіантів, який розглядає Росія, аби ймовірно виправдати вторгнення до України. РФ каже, що хоче продовжувати дипломатичні перемови, але такі дії свідчать про протилежне. Ми і далі робимо все, щоб запобігти спробам Москви виправдати свою подальшу агресію в Україні. Та закликаємо Росію припинити деструктивну та дестабілізаційну кампанію з дезінформації.
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Що важливо зазначити одразу: у Вашингтоні вважають лист, який передали до Москви, не "формальним переговорним документом", а радше переліком ідей до подальшого обговорення.
Сполучені Штати готуються до війни, тоді як Євросоюз шукає шляхи деескалації. Такого висновку дійшли європейські медіа після останніх заяв із Брюсселя й Вашингтона.
Сам документ ніхто ще не бачив, і, найімовірніше, остаточної версії взагалі досі не існує, проте є принципове рішення щодо змісту.
Із цим рішенням тягнули до останнього. Обговорювати його почали в п'ятницю, а в неділю на NBC вийшло інтерв'ю Держсекретаря Блінкена, в якому він не дав однозначної відповіді щодо планів евакуації.
Їхні переговори виникли в планах обох дипломатичних відомств раптово, як і більшість інших міжнародних візитів американського держсека цього тижня.