План імовірного вторгнення Росії в Україну розсекретили в Сполучених Штатах. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами, Росія планує вдатися до створення фейків, зокрема пропагандистського відео з буцімто атаками українських військових. І використати це як привід для вторгнення в Україну. Прайс наголосив, що Штати оприлюднюють розвідувальні дані, щоб розкрити масштаби підривних дій Росії щодо України.

Нед Прайс, речник Держдепу США: