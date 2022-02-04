Частина змагань розпочалася ще до церемонії відкриття.

Церемонія відкриття зимових Олімпійських Ігор розпочнеться сьогодні у Пекіні - о 14 за Києвом. Триватимуть змагання до 20-го лютого.

Понад чотири тисячі спортсменів розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту. Україну в Китаї представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Уже сьогодні атлети боротимуться за шість комплектів медалей. Частина змагань розпочалася ще до церемонії відкриття. Зокрема, вже на майданчик вийшли фігуристи.