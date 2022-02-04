У Харкові затримали серійного псевдо-мінера [ Редактировать ]
У Харкові затримали чергового серійного псевдо-мінера. Той надсилав анонімні електронні листи про неправдиві мінування держустанов.
Відправив щонайменше чотирнадцять фейкових повідомлень. Зокрема щодо вибухівки в обладміністрації, суді, аеропорту та торгових центрах. Зловмисником виявився спеціаліст в ІТ-сфері.
Він використовував спеціальні програми, щоб приховати місцеперебування. Під час допиту сказав, що займався шахрайством через неприязнь до правоохоронних і судових органів. Нагадаю, раніше силовики затримали псевдомінерів у Сумах та Черкасах.
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Цього разу - йдеться про Київ та область. Під прицілом опинилися столичні аеропорт, вокзал і низка шкіл. У Жулянах і на залізничному вокзалі працювали правоохоронці.
Зловмисники планували вдавати криваву сутичку. На брифінгу оприлюднили записи розмов членів угруповання.
Хоча такі уроки завжди були в шкільній програмі, та після низки фейкових замінувань вони стали особливо актуальними. Панікувати або ж нехтувати такі ситуації не варто, переконані вибухотехніки.