Він використовував спеціальні програми, щоб приховати місцеперебування.

У Харкові затримали чергового серійного псевдо-мінера. Той надсилав анонімні електронні листи про неправдиві мінування держустанов.

Відправив щонайменше чотирнадцять фейкових повідомлень. Зокрема щодо вибухівки в обладміністрації, суді, аеропорту та торгових центрах. Зловмисником виявився спеціаліст в ІТ-сфері.

Він використовував спеціальні програми, щоб приховати місцеперебування. Під час допиту сказав, що займався шахрайством через неприязнь до правоохоронних і судових органів. Нагадаю, раніше силовики затримали псевдомінерів у Сумах та Черкасах.