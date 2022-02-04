Власть не обеспечила медиков обещанными социальными гарантиями, а ситуация с невыплаченными им заработными платами продолжает усугубляться. Об этом на встрече с коллективом Новгород-Северской центральной районной больницы во время рабочей поездки на Черниговщину заявил Сопредседатель "Оппозиционноф платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Уже два года мы живем в условиях пандемии. И даже этого времени не хватило власти, чтобы сделать выводы и исправить свои же ошибки: обеспечить людей доступом к качественной медицинской помощи, а врачей, которые на передовой борьбы с эпидемией, – необходимыми социальными гарантиями", - заявил политик.

Он подчеркнул, что "Слуги" и их Кабмин не выполняют взятые на себя обязательства перед украинскими медиками.

"Обещания поднять зарплаты превратились в обычную уравниловку, когда в расчет не берется ни стаж, ни квалификация медицинского персонала. Не говоря уже о долгах по зарплатам, из-за которых страна лишается своих специалистов – многие увольняются и уезжают работать за рубеж. Особенно сильно эта проблема видна на уровне регионов, где и врачей, и медучреждений критически не хватает", - отметил Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Политик подчеркнул, что медики возмущены тем, созданные властью условия работы несправедливы и не понимают, почему государство обесценивает их самоотверженный труд.

"Помимо стартовой зарплаты медицинского работника должна применяться тарифная сетка для ее повышения – с учетом стажа и квалификации. Это станет стимулом врачам профессионально расти и повышать свой уровень. А главное – оставаться в регионах, где люди тоже болеют и нуждаются к качественной медицине", - резюмировал Юрий Бойко.