В Запорожье для учеников 5-11 классов вводят дистанционное обучение. Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

Школьники начнут учиться дистанционно с 7 февраля.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по ТЕБ и ЧС.

По словам Куртева, в Запорожье продолжается стремительное увеличение количества больных коронавирусом. За минувшие сутки в городе зарегистрировали более 1,5 тысячи новых случаев заболевания.

С целью недопущения распространения болезни мы рекомендуем руководителям учебных заведений организовать процесс обучения для учащихся 5-11 классов дистанционно.

При этом он подчеркнул, что для учащихся 1-4 классов рекомендовали продолжить очный процесс обучения с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Напомним, что с понедельника, 24 января, школьники Львова 5-11 классов перейдут на дистанционную форму обучения.

Ранее мы писали, что в Службу безопасности Украины поступило сообщение о минировании всех харьковских школ. В последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

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