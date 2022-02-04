29-летнего жителя Донецкой области подозревают в убийстве 3-летнего сына сожительницы, который с рождения не мог ходить. Мужчина до смерти избил ребенка, а тело закопал.

Трагедия произошла в январе в городе Курахово, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как установило досудебное расследование, перед убийством мужчина был дома со своей сожительницей и тремя малолетними детьми.

"Ночью он взял за руки 3-летнего мальчика, который с рождения не мог самостоятельно двигаться, и стал заставлять его ходить. Ребенок начал плакать, после чего подозреваемый избил его руками, причинив множественные телесные повреждения, от которых мальчик скончался", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, утром мужчина положил тело ребенка в сумку, отнес на заброшенный участок садового общества в двух километрах от дома, где закопал. Об исчезновении одного из внуков полиции сообщила бабушка.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик скончался в результате тупой травмы головы с кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку.

Как уточнили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, заявление бабушки о пропаже внука поступила на линию "102" 2 февраля около 14:00. По вызову прибыла следственно-оперативная группа и соцслужбы. Было установлено, что в квартире живет 30-летняя женщина с тремя детьми и ее 29-летний сожитель, однако дома не оказалось 3-летнего сына.

В целом у многодетной семьи пять детей от 1,5 до 9 лет, однако двое старших живут с бабушкой в другом городе. Мальчик, которого убили, имел инвалидность и не ходил. Правоохранители говорят, что после исчезновения ребенка мать путалась в показаниях относительно лиц, которым она якобы его отдала. Оперативники проверили все версии, однако ни одна не подтвердилась.

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