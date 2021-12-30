В Кривом Роге халатность родителей привела к страшной смерти ребенка [ Редактировать ]
В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, 5-месячный младенец скончался от алкогольной интоксикации. Об этом сообщает местное издание "Днепровская панорама".
Сотрудники правоохранительных органов направили в суд обвинительный акт в отношении родителей по статье 166 УК Украины - злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком.
Отмечается, что в настоящее время горе-родители полностью признали свою вину за случившееся и заявили о готовности отвечать перед законом.
Читайте также, в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погиб шестимесячный ребенок. Также механические повреждения получил грузовик "MAN", все обстоятельства аварии выясняют правоохранители, Легковой автомобиль Toyota вылетел на встречную полосу.
Кроме того, в городе Нежин, который находится в Винницкой области, ребенок попал под колеса мусоровоза. Мама с маленькой девочкой выбросили мусор в контейнер и шли к остановке общественного транспорта, когда мусоровоз, выезжая с площадки, задел ребенка.
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