В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, 5-месячный младенец скончался от алкогольной интоксикации. Об этом сообщает местное издание "Днепровская панорама".

Сотрудники правоохранительных органов направили в суд обвинительный акт в отношении родителей по статье 166 УК Украины - злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Отмечается, что в настоящее время горе-родители полностью признали свою вину за случившееся и заявили о готовности отвечать перед законом.

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Кроме того, в городе Нежин, который находится в Винницкой области, ребенок попал под колеса мусоровоза. Мама с маленькой девочкой выбросили мусор в контейнер и шли к остановке общественного транспорта, когда мусоровоз, выезжая с площадки, задел ребенка.