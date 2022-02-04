В Житомирской области ликвидировали так называемую "фабрику" фейковых аккаунтов. По данным следствия, она использовалась для российских информационных диверсий.

Об этом сообщает СБУ.

Сообщается, что была нейтрализована кибергруппа, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу из России. Через эти аккаунты распространялся деструктивный антиукраинский контент и фейки.

По данным следствия, к "фабрике фейков" причастны два жителя Житомирской области, которые с помощью специальной программы массово регистрировали липовые аккаунты в социальных сетях. Программа позволяла создавать страницы без сервисов мобильной связи.

На этих аккаунтах разгонялась дезинформация и провокационные материалы. Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяли:

компьютерную технику со специальным ПО для автоматизации массового создания аккаунтов

средства связи и другие доказательства

В рамках уголовного дела по статьям "госизмена" и "нарушение неприкосновенности частной жизни" продолжается досудебное расследование.

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Кроме того, в Украине мошенники запустили в Facebook массовую рекламу, в которой предлагают "проверить свою банковскую карту на компенсацию НДС". Злоумышленники отмечают, что проверки проводятся "в соответствии с законодательством".

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