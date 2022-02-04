Депутат Сергій Кузьміних - знайшовся! Щоправда, віртуально. Допис - виклав у Фейсбуці. Каже: нікуди не тікав і ніде не ховався. А про свій розшук - узагалі дізнався з новин, бо жодних повісток чи попереджень від НАБУ - не отримував. Співпрацювати зі слідством - готовий. Нагадаю, напередодні Національне антикорупційне бюро - оголосило Кузьміних - у розшук. Бо той - ніяк не виходив на контакт із детективами. А питань до депутата чимало.

Його звинувачують - у хабарництві. НАБУ оприлюднило відео, на якому Кузьміних начебто отримує пів мільйона завдатку - за "сприяння" в укладанні контракту на постачання медобладнання між житомирською лікарнею та приватною компанією.