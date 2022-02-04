Депутат Сергій Кузьміних зробив допис у соцмережі [ Редактировать ]
Депутат Сергій Кузьміних - знайшовся! Щоправда, віртуально. Допис - виклав у Фейсбуці.
Його звинувачують - у хабарництві. НАБУ оприлюднило відео, на якому Кузьміних начебто отримує пів мільйона завдатку - за "сприяння" в укладанні контракту на постачання медобладнання між житомирською лікарнею та приватною компанією.
по теме
За даними слідства, Кузьміна спіймали на гарячому. Коли він отримав завдаток - пів мільйона гривень - за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями й лікарнею на Житомирщині.
Міністр внутрішніх справ - уперше прокоментував скандальне відео з Олександром Трухіним. Те, на якому народний депутат - намагається втекти з місця аварії, пропонує поліцейському хабаря - і козиряє "зв'язками".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск народного депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых по подозрению в получении взятки
Депутати почали збирати підписи за проведення позачергового засідання - по справі Трухіна. Аби на ньому прозвітували і голова МВС, і очільник ДБР. У монобільшості - перервати карантин готові.
На кадрах зафіксовано, як Трухін пропонує поліцейському хабаря та просить дозволити втекти. Нагадаю, унаслідок ДТП постраждали шестеро людей. Політик стверджував, що він не був за кермом.