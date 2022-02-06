За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 27 851 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 4 284 059 инфицированных COVID-19, выздоровели - 3 676 068 человек (6089 - за минувшие сутки); летальных исходов - 101 277 (109 - за минувшие сутки).

Отмечается, что вчера 34 305 человек были вакцинированы. Первую дозу получили 10 182, вторую - 14 188, дополнительную - 206, бустерную - 9 729 человек. При этом с начала вакцинальной кампании привили 15 452 741 человека, из них получили первую дозу - 15 452 739, две дозы - 14 772 538, дополнительную - 20 246, бустерную - 454 459.

Читайте также, Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет, документ предусматривает обязанность областных и КГГА обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних.

Кроме того, штамм корнавирусной инфекции "Омикрон" лабораторно подтвердили в 20 регионах Украины. Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.