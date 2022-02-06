Цього місяця у Німеччину може поїхати і Володимир Зеленський - на Мюнхенську конференцію з безпеки

І від цих зустрічей напряму залежатиме доля іншого політичного саміту – Нормандського. Він має відбутися 10 лютого. За стіл переговорів у Берліні знову мають сісти радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

І хоча кілька днів тому повідомили, що перемовник від нас - керівник Офісу президента Андрій Єрмак - захворів на ковід. Але він уже йде на поправку. Тож зустріч відкладати не планують, пишуть у ЗМІ. Крім того, цього місяця у Німеччину може поїхати і Володимир Зеленський - на Мюнхенську конференцію з безпеки. До речі, Путін від участі відмовився.