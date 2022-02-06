Радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини зустрінуться на Нормандському саміті [ Редактировать ]
І від цих зустрічей напряму залежатиме доля іншого політичного саміту – Нормандського. Він має відбутися 10 лютого. За стіл переговорів у Берліні знову мають сісти радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.
І хоча кілька днів тому повідомили, що перемовник від нас - керівник Офісу президента Андрій Єрмак - захворів на ковід. Але він уже йде на поправку. Тож зустріч відкладати не планують, пишуть у ЗМІ. Крім того, цього місяця у Німеччину може поїхати і Володимир Зеленський - на Мюнхенську конференцію з безпеки. До речі, Путін від участі відмовився.
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