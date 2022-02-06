Збільшення війська на 100 тисяч, підвищення зарплат і перехід на контрактну армію. Цього тижня Президент публічно з трибуни парламенту підписав відповідний указ. Коли ці зміни у Збройних силах запрацюють? Чи вистачить на це грошей? І як живе українська армія зараз. Професія -військовий. Так ми назвали матеріал Ірина Баглай.

Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України:

Я гражданин своей страны. Я – украинец.

Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України:

На мою державу напали. А хто, як не я.

Роман Кулеша:

На війні - це 24/7 в роботі.

Андрій Римарук:

У нас мотивація давно прописана. Ми на своїй землі.

І так уже майже 8 років. На фронті, де головний мотиватор за твоєю спиною - сім'я і країна. Головна цінність - життя. А сил додає вдячність тих, кого борониш.

Професія - військовий. Для Романа, як і для більшості у 14-му році освоювати її довелося без освіти - і без теорії. А відразу на практиці - у боях. До початку війни на Сході він був інженером.

Роман Кулеша, ветеран російсько-української війни:

Працював в "Укргазбуді".

Та весна 14-го кардинально змінила життя, бо...

Роман Кулеша, ветеран російсько-української війни:

Безпека держави – найголовніше.

І у підрозділі, де служив Роман, таких була більшість. Проте перші запеклі бої відточили військову майстерність. Самотужки хлопці створили боєздатний підрозділ, його ворог упізнавав.

А у часи, коли політики знову сідали за стіл переговорів і оголошували перемир'я, вони опановували тактику повернення окупованих земель "без пострілів" - метр за метром, відтісняючи противника.

Та після років на війні, нині Роман в пошуках роботи. І тепер став перед вибором:

Роман Кулеша, ветеран російсько-української війни:

Або я можу забезпечити свою сім'ю, або я захищаю свою державу.

Бо армія нині - хіба для неодружених, каже Роман.

Роман Кулеша, ветеран російсько-української війни:

Стараються не виїжджати з зони ті, хто можуть собі то дозволити, хто холостяк, ті, хто з сім'ями, ті вже вдома, а вони мають величезний досвід.

Адже після повернення додому зарплата меншає удвічі, бо відмінусовують за передову й бойові.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Підняли на передку, а як виходять в ПДД, зарплата міняється 12 тисяч.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми маємо захищати тих, хто захищає нас.

Так Президент у парламенті цього тижня презентував свій указ про посилення обороноздатності.

Володимир Зеленський, Президент України:

Це старт переходу України на професійну армію.

А в ньому - підвищення зарплати армійцям. Старт від 3-х мінімальних (2023 рік). Довгострокові контракти - до 10 років. Житло - воякам, ветеранам та членам їхніх сімей. Кар'єрне зростання. І збільшення чисельності Збройних сил на 20 нових бригад (плюс 100000) - за три роки. А вже за два - з 2024го - молодих хлопців уже не призиватимуть на строкову службу.

Андрій Римарук, начальник військового відділу благодійного фонду "Повернись живим":

Це було такою інформаційною бомбою.

Адже після почутого, армійці заглянули в ухвалений держбюджет і…

Андрій Римарук, начальник військового відділу благодійного фонду "Повернись живим":

Побачили, що заробітня плата цього року в них, саме в них, збільшуватись не буде і вони пишуть заяви на звільнення, бо в них через кілька тижнів закінчуються контракти.

Проте в указі Президента підвищення передбачене вже цьогоріч. Поступове, де мінімум становитиме - 13 тисяч грн:

Роман Кулеша:

Зараз йдеш по вулиці, читаєш об'яву, охоронець в АТБ.. 12-14-15 тисяч і дивишся - командир взводу - він 12-13 получає, але він командує взводом, на ньому відповідальність масштабів колосальних.

Відчутне збільшення зарплати відчують ті, хто довше залишатиметься в армії. Це ще одна новація від глави держави.

Анна Маляр, заступниця міністра оборони України:

Буде поділено на контракти: короткострокові і довгострокові, і довгостроковий контракт буде мотивуючим. Чим довший контракт, тим більшим буде грошове забезпечення і тим більші будуть соціальні гарантії.

А серед них: перше і найочікуваніше – житло.

Анна Маляр, заступниця міністра оборони:

Вперше за історію наших Збройних сил ця черга не збільшилась, а зменшилась. Ми зменшили зараз чергу на 4 тисячі, але у нас у планах взагалі забезпечити всіх в черзі.

Усіх нині - це понад 40 тисяч військових! І більшість із них - ті, хто перевіз родини з інших міст - помешкання винаймають. І щоб отримати за це компенсацію...

Роман Кулеша, ветеран російсько-української війни:

Це треба стопку документів зібрати і від міста залежить, щоб зняти кімнату квартиру - в Києві наприклад цей піднайомні 3500, а ціни на житло… а ціни на житло шалені.

Та все ж престиж професії військового за останні 8 років зріс. Зараз в армії - 250 тисяч бійців. У планах - заохотити на службу ще 100 тисяч. Щоби сформувати ще 20 нових бригад. І такі амбіції вражають:

Роман Костенко, народний депутат України:

Бригада - це не тільки БТР, які бронєтранспортери, це і танки, це і автомобілі, і артилерійські знаряддя.

Андрій Римарук, начальник військового відділу благодійного фонду "Повернись живим":

Я більше роблю ставку і впевнений, що це будуть маленькі невеличкі мобільні підрозділи, які будуть без броні, які будуть маневрені і ця маневреність нам вкрай необхідна, бо завдяки цій маневреності ми переломили хід дій в 14-му році.

Підписавши указ, Президент передав пас парламенту. Чи внесуть депутати зміни у держбюджет і чи знайдуть гроші? У Міноборони визначають рубіж - фінансування армії має бути не меншим ніж 3 і 6 відсотка від ВВП. Зарплати - в абсолютному пріоритеті, каже теперішній депутат, і колишній кіборг Роман Костенко. І додає:

Роман Костенко, народний депутат, "кіборг":

Зараз більше коштів треба перенаправляти на створення ракетного озброєння, відновлення ракетної авіації і відновлення нашого флоту, тому що просто люди, які будуть знаходитися в місцях постійної дислокації без нормального озброєння, не зможуть протистояти.

Кар'єрна перспектива і рекрутинг - це те, що може трансформувати застарілу армійську систему, - впевнена ексміністр Оксана Коляда.

Оксана Коляда, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (2019-2020 рр.):

Має бути реформа кадрової системи, щоб військовий міг одразу прорахувати свій кар'єрний зріст і свою можливість розрахувати чи перекваліфікацію впродовж служби, тобто свою перспективу як мінімум на 5-10-15 років.

Роман Кулеша, ветеран:

Круті умови служіння в армії популяризують її і роблять її крутою. Коли ветерани йдуть з армії, це втрата досвіду, їх треба тримати якнайдовше.

Українці довіряють їм свою безпеку й життя уже 8 років. І такою ж незмінною є їхня мотивація боронити країну: