У Китаї стартувала зимова Олімпіада: які особливості "ковідних" ігор [ Редактировать ]
Заполітизована, технологічна й карантинна. У Китаї стартувала зимова Олімпіада. З бойкотом, бо майже ніхто зі світових лідерів на відкриття не приїхав. Хтось прямо заявив, на знак протесту - проти порушення прав людини у Піднебесній, хтось - прикрився Ковідом. До речі, коронавірус - те, що визначає олімпійську реальність. Бо і церемонія відкриття була малолюдна, і у містечку, де живуть спортсмени, все підпорядковане карантинним нормам. Більше про особливості цих ігор - Олена Абрамович.
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відкрилися на стадіоні "Пташине гніздо", де у 2008-му відбувалася літня олімпіада. Цього разу Китай вирішив вражати глядачів не кількістю учасників церемонії відкриття (їх скоротили до мінімуму), а спецефектами.
Цього дня за китайським календарем розпочинається весна. Тож і в шоу - тануть брили снігу та льоду, з яких виринають олімпійські кільця. Спалахують салюти зі словом spring - англійською "весна".
Традиційний "парад націй" виводить на стадіон Греція. Решту 90 країн упорядкували за їхніми назвами китайською мовою.
Не минулося і без політики. Китайська влада, яку останні кілька років Захід звинувачує у порушенні прав людини, вивела на сцену представників усіх етнічних груп.
І це, власне, одна з причин дипломатичного бойкоту олімпіади з боку низки західних держав.
Томас Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету:
Я звертаюся до політичної влади в усьому світі. Дотримуйтесь олімпійських істин: дайте миру шанс.
У шоу відкриття взяли участь 3 тисячі виконавців. Більшість із них - діти й підлітки. Перфоменс тривав понад 2 години. І, до речі, на нього не продали жодного квитка. Спершу організатори планували заробити на них понад 100 мільйонів доларів. Та через коронавірус трибуни заповнили лише частково: запросили дипломатів і спонсорів. Навіть не всі спортсмени були на відкритті.
Олексій Красовський, лижник збірної України:
До Пекіна їхати 4 години автобусом з нашого селища і не хочеться втрачати сили й ризикувати здоровʼям.
А ось як, власне, приймали самих спортсменів, нам показує український олімпієць - Олексій Красовський.
У таких умовах, в таких кабінках ми обідаємо і це, мабуть, чи не єдине місце, де можна зняти маску. Спереду і з боків ось такі прозорі перегородки. Спершу були матові, напівпрозорі, але потім їх замінили на прозорі, хоч якось бачити одне одного можна.
Щоправда, обслуговує учасників змагань живий персонал, а не роботи, відео яких показували перед змаганнями у новинах. Як виявилось, усі китайські технологічні новинки розмістили лише там, де ними можна похвалитися: у медіацентрі та готелях, де жили журналісти. Тут роботи привозять у номер сніданок, морозиво готують, і коктейлі замішують - з інгредієнтів на ваш вибір.
Селіна Ванг журналістка CNN:
Тут, у медіацентрі, їжу нам подає робот. А ще є робот-бармен, який готує та подає нам напої.
Швидкісний потяг, залізницю, під який збудували спеціально для Олімпіади (він розганяється до понад трьохсот кілометрів за годину), теж возить лише представників ЗМІ. І вони до Пекіна їдуть не 4 години, а 50 хвилин. Утім, попри такий комфорт, є й не задоволені. Не швидкістю, а відсутністю зупинок від готеля до стадіону.
Янік Думонт, репортер канадського радіо:
Я хочу вийти і поговорити з людьми. Хочу піти і побачити те, що можу зараз бачити лише через вікно. Так ніби дитина, яка у магазині солодощів - і не має права нічого торкнутися.
Під забороною навіть Велика китайська стіна. Через ковід її забороняють роздивитися зблизька. Китай, звідки й почалася пандемія, підтримує політику нульової толерантності до коронавірусу. Тому спортсмени, журналісти, волонтери, прибиральники, кухарі, водії та тренери - усі, хто причетний до проведення Олімпійських ігор, тижнями живуть і пересуваються лише в межах так званого замкнутого кола - готелів, місць тренувань і змагань.
Олексій Красовський, лижник збірної України:
Ми ніяк не перетинаємося зі звичайними людьми. Тести здаємо за графіком щодня.
І попри такий ретельний і ледь не стерильний підхід, ковід усе одно пробрався до олімпійського містечка. І вибив зі змагань деяких спортсменів - зокрема, і наших українських. На ізоляції лідерка збірної з біатлону.
Дарія Блашко, біатлоністка:
Лєна Підгрушна, Білосюк сейчас у нас на карантине, к сожалению, вышла. Надеемся, что все остальные будут здоровы и что она поскорее выйдет из карантина.
Готуватися, пропускати інші змагання, а потім не мати змоги бути на Олімпіаді через ковід - трагедія, яка на цих іграх спіткала чимало спортсменів. Вийти з ізоляції можна за умови негативного тесту два дні поспіль. Але навіть це не завжди працює.
Кім Мейлеманс, скелетоністка:
У мене негативний тест і мене випустили з самоізоляції. Ми думали, це означає, що мені дозволено повернутися в Олімпійське містечко. Але дорогою до нього швидка просто завезла мене в інше місце на карантин.
Тільки після цього відео бельгійську скелетоністку Кім Мейлеманс звільнили від повторної ізоляції. Щоправда, скаржитися в мережі мали змогу не всі - часто в ізоляторах інтернет не працював. Принаймні з такими претензіями у пʼятницю виступили німецькі та фінські спортсмени. Мовляв, і зв'язку належного нема, і їжа погана, і кімнати замалі.
Дірк Шиммельфеннінг, голова німецької команди:
Спортсменам надали більші кімнати з робочим вай-фаєм та велотренажерами. Таким чином ми маємо принаймні адекватні та задовільні умови в ситуації, яка в цілому була дуже важкою для наших трьох спортсменів
Деякі атлети, зокрема і наша Олена Підгрушна, сподіваються швидко вийти з самоізоляції і, принаймні, встигнути взяти участь у змаганнях на пізніших етапах. Та часом гравці хворіють масово. І, наприклад, турнір із хокею, а це одна з головних подій Олімпіади, відбудеться без гравців північноамериканської Національної хокейної ліги.
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