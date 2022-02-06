Германия не намерена поставлять Украине летальное оружие. Такое заявление канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал в воскресенье, 6 февраля, в эфире телеканала ARD перед отлетом в США.

Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем в кризисные регионы и не поставляем летальное оружие в Украину. Его придерживалась еще моя предшественница (Ангела Меркель - ред.), и это было и остается правильным... Моя обязанность делать то, что в интересах немецкого народа, и то, что в данном случае является точкой зрения граждан нашей страны... У меня есть обязательство перед гражданами предотвратить войну в Европе.

Немецкий канцлер ушел от ответа на вопрос о возможности усиления германского контингента в странах Балтии. Он напомнил, что на следующей неделе (10 февраля) встречается в Берлине с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем.

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Для меня очень важно, чтобы мы держались вместе и согласовали наши действия как друзья, и делали это не через СМИ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди стран НАТО существуют различные точки зрения относительно необходимости дополнительных поставок вооружения Украине. Он подчеркнул, что союзники по Североатлантическому альянсу обязаны предложить поддержку Киеву, но никто не заинтересован в вооруженном конфликте.

Напомним, что в январе США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $200 млн, а также разрешили странам Балтии поставить Украине ракетные комплексы Javelin. 6 февраля в Киев прибыл 8-й по счету самолет с американским вооружением и боеприпасами.