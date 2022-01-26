В среду, 26 января, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что страна готова передать Украине 5 тысяч военных касок. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Она объявила об этом на заседании комитета Бундестага по вопросам обороны.

Министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия поставит Украине 5000 военных защитных касок. Об этом политик сказала членам комитета по обороне в Берлине в среду.

Напомним, что в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что входит в этот одобренный пакет, пока неясно.

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