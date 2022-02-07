Еммануель Макрон сьогодні вирушить до Москви. Там зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. За словами французького президента, причина його візиту до РФ - загострення ситуації на російсько-українському кордоні. Напередодні в інтерв'ю виданню "Журналь дю Діманш" Макрон зробив амбітну заяву - він розраховує висунути Путіну такі аргументи, щоби той відмовився від агресії щодо України. Перед вильотом лідер Франції зателефонував президенту США Джо Байдену, аби узгодити дипломатичні зусилля позиції двох держав. А вже завтра Еммануеля Макрона чекають у Києві, де він зустрінеться з Володимиром Зеленським.