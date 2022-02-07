До Києва прибули перших 60 тисяч курсів "Молнупіравіру" [ Редактировать ]
Пігулки проти коронавірусу вже в Україні. У неділю до Києва прибули перших 60 тисяч курсів "Молнупіравіру". Цей американський препарат зареєстрований, як перші офіційні ліки проти Ковіду.
Його ефективність доведена багатьма міжнародними клінічними випробуваннями. За словами міністра охорони здоров'я, цього тижня мед засіб розподілять й відправлять у регіони. До квітня в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату.
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