Чилійське місто Пеньяфлор відтепер має власний фестиваль повітряних куль. Про враження відвідувачів та про філософію повітряного дійства - далі.

Три дні поспіль у небо над чилійським містом Пеньяфлор здіймалися десятки яскравих повітряних куль.

Карлос Небур, пілот-інструктор:

У світі є лише дві речі, які не залишають людей байдужими: світлини дитини та повітряної кулі. Будь-хто, побачивши в небі аеростат - фотографує його та згадує усе життя. В наш час політ на повітряній кулі - став майже атавізмом.

Для чилійського містечка, де живе трохи більше як шістдесят тисяч людей, такий фестиваль - неабияка подія. А філософія дійства - відбиває наше життя, - кажуть організатори.

Херман Вільянуева, глядач:

Ми бачили повітряні кулі лише в кіно. Для нас це - справжнісіньке диво.

Карлос Небур, пілот-інструктор:

Ви знаєте звідки злетіли, але ніколи точно не знаєте, де сядете. Це так схоже на життя: ми знаємо, звідки прийшли, але не знаємо, де опинимося далі.

У розіграші квитків на повітряні кулі - узяли участь 50 тисяч людей. Згідно з умовами, з чотирьохсот обраних - лише 20 дозволили вирушити у вільний політ. Решта - підіймалися в небо не вище за 50 метрів - на аеростатах, прив'язаних до каната.

Летиція Маркес, пілот повітряної кулі:

Я літала на аероплані та планері. Але на повітряній кулі - це геть інше. Це найпрекрасніше, що мені довелося пережити. Це як бути птахом, це - найближче до природи.

Переможець розіграшу отримав можливість безплатно відвідувати спеціальні курси, щоб навчитися, як самотужки керувати повітряною кулею.