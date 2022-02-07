Фестиваль повітряних куль відбувся у чилійському місті Пеньяфлор [ Редактировать ]
Чилійське місто Пеньяфлор відтепер має власний фестиваль повітряних куль. Про враження відвідувачів та про філософію повітряного дійства - далі.
Три дні поспіль у небо над чилійським містом Пеньяфлор здіймалися десятки яскравих повітряних куль.
Карлос Небур, пілот-інструктор:
У світі є лише дві речі, які не залишають людей байдужими: світлини дитини та повітряної кулі. Будь-хто, побачивши в небі аеростат - фотографує його та згадує усе життя. В наш час політ на повітряній кулі - став майже атавізмом.
Для чилійського містечка, де живе трохи більше як шістдесят тисяч людей, такий фестиваль - неабияка подія. А філософія дійства - відбиває наше життя, - кажуть організатори.
Херман Вільянуева, глядач:
Ми бачили повітряні кулі лише в кіно. Для нас це - справжнісіньке диво.
Карлос Небур, пілот-інструктор:
Ви знаєте звідки злетіли, але ніколи точно не знаєте, де сядете. Це так схоже на життя: ми знаємо, звідки прийшли, але не знаємо, де опинимося далі.
У розіграші квитків на повітряні кулі - узяли участь 50 тисяч людей. Згідно з умовами, з чотирьохсот обраних - лише 20 дозволили вирушити у вільний політ. Решта - підіймалися в небо не вище за 50 метрів - на аеростатах, прив'язаних до каната.
Летиція Маркес, пілот повітряної кулі:
Я літала на аероплані та планері. Але на повітряній кулі - це геть інше. Це найпрекрасніше, що мені довелося пережити. Це як бути птахом, це - найближче до природи.
Переможець розіграшу отримав можливість безплатно відвідувати спеціальні курси, щоб навчитися, як самотужки керувати повітряною кулею.
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