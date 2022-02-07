Долучитися до акції може кожен охочий

Прогулянка із чотирилапим другом. У Запоріжжі волонтери, які дбають про безпритульних тварин, пропонують усім охочим долучитися до вигулу собак. Акцію запровадили, щоб соціалізувати вихованців притулку або навіть знайти їм доброго господаря. Чи багато містян відгукуються на таку пропозицію - дивіться.

Всегда она очень резвая и игривая такая, всегда ждет гостинцы.

Погуляти з Марусею та іншими підопічними притулку для тварин - пані Олена приходить постійно. Каже, собак любить, але тримати їх у квартирі - не дозволяють умови. Тож, коли дізналася про таку акцію - не змогла всидіти вдома.

Олена Клименко, жителька Запоріжжя:

Я знаю, что им надо. Вот, и хочется дарить и получать от них тоже любовь, они очень благодарные и дарят тоже очень много положительных эмоций.

Волонтери розповідають: запровадили проєкт "погуляй із собакою", щоби соціалізувати чотирилапих вихованців.

У вас Мушка, у вас Джози - хорошей прогулки.

Долучитися до акції може кожен охочий. Чимало відвідувачів уже мають у притулку своїх улюбленців - і приносять їм смаколики. Тих, хто приходить сюди вперше - ознайомлюють із правилами вигулу.

Олександра Жулинська, волонтерка:

Не подводить собак друг к другу, смотреть, чтобы собака ничего не съела, людям в алкогольном опьянении мы собак не даем, подбираем собачку по предпочтениям человека. И в довесок к этому мы выдаем вот такие вот пакетики для сбора экскрементов.

Нині у притулку для собак, що у середмісті Запоріжжя - перебуває понад дві сотні тварин. Волонтери кажуть, у кожного чотирилапого тут - своя історія.

Ірина Дідур, представниця громадського об'єднання із захисту прав тварин:

Большей частью это автотравмы. Это большая часть животных, которые, попадают. Часть животных - это жестокое обращение с животными.

У закладі небайдужі українці лікують тварин, доглядають та прибирають за ними. А ще - намагаються знайти своїм підопічним господаря, на якого хвостатий друг чекатиме вже вдома, а не у вольєрі притулку.