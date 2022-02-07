Безответственная и непродуманная политика власти привела к тому, что большинство украинцев вынуждены буквально бороться за выживание, экономя на самом необходимом. Для того, чтобы побороть бедность, нужна последовательная работа, а не только лишь громкие слова. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам оппозиционного политика, самое главное, что должна сделать власть – это остановить войну. Без этого не получится обеспечить приток инвестиций и устойчивый рост экономики.

"Также необходимо предоставить льготы отечественным производителям, чтобы создавались рабочие места здесь, чтобы люди не уезжали. И наконец, обеспечить жёсткий контроль за ценами на социально значимые продукты. Начиная от себестоимости и заканчивая конечным продуктом. Почему в соседней Польше продукты дешевле, чем у нас? При том, что зарплаты в несколько раз выше. Потому что у них НДС на продукты питания нулевой, а у нас 20%", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнул, что необходимо прежде всего думать о собственных гражданах и национальных интересах. Искать рынки для украинских товаров, поддерживать и развивать отечественную промышленность. Юрий Бойко добавил, что Украину не должны использовать как поставщика сырья или трудовой силы.

"Украина должна полноценно конкурировать с другими странами, наша экономика – работать, а люди - жить нормально. Но у нынешней власти нет реальной стратегии борьбы с бедностью. Власть, которая неспособна вывести страну из социально-экономического кризиса, должна уйти", - резюмировал Юрий Бойко.