Які саме пропозиції готовий зробити французький президент - у Єлисейському палаці не уточнюють.

Ще один важливий візит сьогодні - французький президент Еммануель Макрон полетів до Москви. У ці хвилини він на переговорах із Путіним. Чого очікують від цієї розмови - дізнавалась Олена Абрамович.

До Москви французький президент полетів налаштованим на результат. Його ціль не обмежується бажанням досягти деескалації на українських кордонах. Для Макрона це нагода продемонструвати французьким виборцям, які голосуватимуть у квітні за нового президента, що він може принести мир у Європу і загалом - зробити ЄС "знову великим".

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Досвід останнього часу продемонстрував: обравши тактику не розмовляти, а саме так зробили європейці торік у відповідь на нашу з Ангелою Меркель пропозицію саміту Росія-ЄС, то ми не вирішимо жодного конфлікту. Бо таким чином дозволяємо іншим говорити від нашого імені.

Останнім часом, справді, у перемовах із Росією кермо у свої руки узяли Сполучені Штати. ЄС залишився осторонь, а Москва послідовно наголошувала на другорядності ролі європейців. Ось, наприклад, одна з реплік міністра Лаврова, що прозвучала тиждень тому.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії:

Зеленского, его режим используют прежде всего американцы для того, чтобы нагнетать напряженность, привлекая своих козачков в Европе, которые им всячески подыгрывают в русофобских начинаниях.

Макрон декілька разів за останні тижні телефонував Путіну. Поїхати і поговорити особисто вирішив, бо вірить у силу розмови віч-на-віч. В Єлисейському Палаці кажуть, що Путін минулого тижня назвав Макрона хорошим переговірником і сказав, що французький президент, цитую, "єдиний, із ким він може вести такі глибокі дискусії і хто піклується про діалог". У інтервʼю перед поїздкою, Макрон запевнив: розуміє справжні наміри Кремля.

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Я читаю або чую про неминучі операції від вищих посадовців уже декілька тижнів…Геополітичною метою Росії сьогодні є явно не Україна, а уточнення правил співіснування з НАТО та ЄС.

Які саме пропозиції готовий зробити французький президент - у Єлисейському палаці не уточнюють. Але кажуть: ціль - відведення російських військ від українських кордонів, виведення їх із Білорусі і зупинка військових маневрів у Чорному морі та поблизу Шотландії. У Кремлі тим часом перед самою зустріччю сказали - прориву не очікують.

Дмитро Пєсков, речник Кемля:

Ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи. Но мы знаем и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе.

Після Москви Еммануель Макрон полетить до Києва. А у вівторок ввечері - уже в Берлін. Там - теж саме питання: загрозу вторгнення Росії в Україну обговорюватиме вже з німецьким канцлером і польським президентом.