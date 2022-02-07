Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина может пройти в Турции.

Однако изначально российская сторона должна принять приглашение, пишет Sabah.

"Предложение нашего президента свести Зеленского и Путина очень критичное. Украина настроена положительно, и эта встреча пройдет при положительном ответе России", - заявил Калын.

Отмечается, что президент России Владимир Путин готовится к визиту в Турцию. Но точная дата его приезда пока неизвестна.

"Визит господина Путина в Турцию состоится. Эта дата станет известна в ближайшие дни", - заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин.

Ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своем Telegram-канале, что он и его супруга заразились коронавирусом. В прошлом году турецкий лидер вакцинировался китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган сделал важное заявление. Пезидент Украины Владимир Зеленский согласен на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции, в свою очередь, президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины.

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