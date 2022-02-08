Тропічний шторм ударив по Мадагаскару [ Редактировать ]
Тропічний шторм ударив по Мадагаскару. За останньою інформацією, відомо про щонайменше 10 загиблих. Через циклон "Бацірай" - майже 50 тисяч людей змушені були залишити власні домівки. Сильний вітер і опади - зруйнували будівлі, повалили дерева та затопили автошляхи. За інформацією місцевих ЗМІ, деякі села - зруйновані вщент. Це вже другий шторм для Мадагаскару за останні два тижні. Наприкінці січня шторм "Ана" призвів до загибелі понад пів сотні людей.
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Це вже другий сильний ураган за останні два тижні. Швидкість вітру сягає понад 230 кілометрів за годину.
Це вже другий сильний ураган за останні два тижні. Швидкість вітру сягає понад 230 кілометрів за годину.
Протягом кількох днів - зв'язку з архіпелагом фактично не було, бо виверження пошкодило підводні кабелі, а спостереженням із повітря чи з космосу заважали хмари попелу.
У суботу там сталося виверження підводного вулкана. Це спровокувало потужне цунамі, що обрушилося на острови та поширилося Тихим Океаном.
На Мадагаскарі загинуло пів сотні, а майже 100 тисяч острів'ян залишилися без даху над головою. Шторм наробив лиха і на Мозамбіку.