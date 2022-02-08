Тропічний шторм ударив по Мадагаскару. За останньою інформацією, відомо про щонайменше 10 загиблих. Через циклон "Бацірай" - майже 50 тисяч людей змушені були залишити власні домівки. Сильний вітер і опади - зруйнували будівлі, повалили дерева та затопили автошляхи. За інформацією місцевих ЗМІ, деякі села - зруйновані вщент. Це вже другий шторм для Мадагаскару за останні два тижні. Наприкінці січня шторм "Ана" призвів до загибелі понад пів сотні людей.