Нурсултана Назарбаєва позбавили впливу на політику в Казахстані [ Редактировать ]
Першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва - позбавили впливу на політику в країні. Чинний президент Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, згідно з яким довічне головування Назарбаєва в Раді безпеки й Асамблеї народу Казахстану скасовується. Нагадаю, Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану в березні 2019 року. Однак і надалі зберігав політичний вплив, головуючи в Раді безпеки й Асамблеї народу Казахстану.
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