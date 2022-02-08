Ворог поранив українського військового на сході [ Редактировать ]
Український військовий поранений на Сході. За останню добу на фронті - три ворожих обстріли. Противник двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Пісків, а ще - атакував захисників Південного.
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