Во вторник, 8 февраля, глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут отслеживать передачу коронавируса. Об этом стало известно в ходе брифинга министра.

Так, по его словам, правила немного изменили.

В условиях "красного" уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться лишь контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания.

Контактами высокого риска будут считать:

членов семьи инфицированного,

уязвимых контактных лиц по состоянию здоровья,

лиц, находящихся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, например больницах и учреждениях длительного ухода.

Напомним, что за 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 2 242, медработников - 394.

По словам Виктора Ляшко в ближайшие недели суточное количество больных COVID-19 может возрасти до 60 тысяч. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны.

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