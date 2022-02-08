"Контакты высокого риска": как будут отслеживать передачу коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 8 февраля, глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут отслеживать передачу коронавируса. Об этом стало известно в ходе брифинга министра.
Так, по его словам, правила немного изменили.
В условиях "красного" уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться лишь контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания.
Контактами высокого риска будут считать:
- членов семьи инфицированного,
- уязвимых контактных лиц по состоянию здоровья,
- лиц, находящихся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, например больницах и учреждениях длительного ухода.
Напомним, что за 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 2 242, медработников - 394.
По словам Виктора Ляшко в ближайшие недели суточное количество больных COVID-19 может возрасти до 60 тысяч. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны.
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