В Украине побывала делегация американских военных экспертов для оценки состояния системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РБК-Украина.

Визит делегации американцев в начале декабря, сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Они изучали подробно пробелы которые у нас есть, слабые и сильные стороны нашей ПВО, как Воздушных, так и Сухопутных сил. Также изучали проблемы противоракетной обороны... После этого они сделают определенные экспертные выводы, что они смогут предоставить нам, какую военно-техническую помощь оказать. А нам надо все. И обновление парка авиационной и зенитно-ракетной техники, беспилотников. Они посмотрят, что наиболее экстренно необходимо и будут изучать вопрос, чтобы, возможно, в ближайшем будущем чем-то Украине начать помогать в этом плане.

На сегодняшний день украинские военные защищают небо старой советской техникой, которую периодически ремонтируют, модернизируют и возвращают в строй. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, которым по 40-60 лет: "Бук-М1", С-300 (разных модификаций: ПС, ПТ, В1) и С-125.

Единственный дальнобойный комплекс С-200 был снят с вооружения во времена Януковича осенью 2013 года - как раз перед началом военной агрессии России в Крыму и на Донбассе. Украинская истребительная авиация представлена эскадрильями советских МиГ-29 и Су-27.

Единственный момент, где Украина не уступает противнику, это системы радиолокационной разведки и отчасти - системы радиоэлектронной борьбы. Тут у нас есть и мировые передовые разработки и высокая технологическая база. Создать собственный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Украина пока что не способна.

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В Командовании Воздушных сил Украины признают, что проблема может возникнуть при худшем развитии событий. Украина может оказаться беззащитной перед оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Его баллистические ракеты сначала на двигателях поднимаются на значительную высоту, а потом продолжают полет к цели по неконтролируемой (баллистической) траектории. Дальность поражения - 300-500 километров.

На вооружении Украины есть один комплекс, способный сбить баллистическую ракету на дальних высотах, это старый советский С-300В1. Но снарядов к нему - противоракет (зенитных управляемых ракет) - у нас нет, сообщил источник в офицерском составе ВСУ.

Тех ракет, которые теоретически могли бы догнать "Искандер", у нас на вооружении нет. Это серьезная и болезненная для нас вещь. Российская бригада "Искандеров" поставлена к границе и один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать столицу Киев. Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами - на Киев и другие важные объекты. Вот такое положение вещей.

О том, что Украине крайне необходима система противоракетной и противовоздушной обороны, ранее заявлял министр обороны Алексей Резников.