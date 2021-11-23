Глава Минобороны Резников назвал ПВО и береговую оборону Украины "критически недоразвитой" [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины работает над усилением противовоздушной и береговой обороны страны, поскольку эти направления в настоящий момент "критически недоразвиты". Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов.
Небо и вода - это два направления, которые критически недоразвиты с точки зрения защиты.
Министр Резников напомнил о подписании с Великобританией соглашения о развитии украинского военного флота на сумму 1,7 млрд. фунтов стерлингов. Украина строит две новые военно-морские базы на Черном и Азовском морях. Участие в их строительстве примут и британские специалисты.
В настоящее время уже предусмотрено его (соглашения - ред.) наполнение четырьмя контрактами. Это открытая информация, поэтому ничего секретного не говорю.
Глава Минобороны Украины заявил, что иностранные партнеры пообещали помочь с экспертной оценкой потребностей ПВО Украины.
После этого мы сможем развивать воздушную оборону и сами по себе, и благодаря партнерам.
Напомним, что во вторник, 23 ноября, в Украину прибыли два американских патрульных катера типа "Island", получившие названия "Фастов" и "Сумы". Минувшим летом Госдеп США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оборудования к ним на общую сумму в $600 млн. Американские катера будут оснащены ракетными комплексами малой дальности ВGM-176В Griffin.
Ранее сообщалось, что в начале ноября Кабмин Украины одобрил переброску военных кораблей из Черного моря в Азовское.
В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением. По словам главы государства, это будет "фактором сдерживания" России в Черноморском регионе.
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