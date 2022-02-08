Во вторник, 8 февраля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил угрозу нового вторжения России в Украину сегодня. По его словам, ситуация у границ страны не изменилась. Об этом он сказал на брифинге вместе с иностранными коллегами.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в целом остается неизменной.

Мы не видим отвода со стороны России. Не видим никаких усилий по деэскалации. Сейчас базовый сценарий России заключается в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. Но еще не путем вооруженной силы.

Кулеба отметил, что Украина должна готовиться к любому сценарию, чем она и занимается. Вместе с поддержкой партнеров.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Кулеба анонсировал проведение нового саммита Крымской платформы.

Напомним, что в январе США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $200 млн, а также разрешили странам Балтии поставить Украине ракетные комплексы Javelin. 6 февраля в Киев прибыл 8-й по счету самолет с американским вооружением и боеприпасами.

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