В городе Хмельницкий археологи нашли старую корчму и артефакты, которым более 1000 лет. Об этом сообщает местное издание Ukraina incognita.com.

Таким образом, артефакты были найдены во время земляных работ под строительство торгово-офисного центра. Среди артефактов - фрагменты изделий из дерева, керамики, стекла, кости VI-VIII столетий.

Участок расположен в одном из древнейших кварталов города, в районе улицы Старогородской, недалеко от собора Рождества Пресвятой Богородицы. В строительном котловане было обнаружено несколько объектов, которые использовались в качестве жилой или складской инфраструктуры.

Отмечается, что застройка была сооружена в середине XVIII века. Однако практически все строения пострадали от пожара. Известно, что дно одного из подвалов покрывали трухлявые фрагменты деревянных козубов, днища и стенки бочонков и кадубов и даже деревянная пробка от емкости для вина или кваса.

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