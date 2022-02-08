Безволие и безответственность нынешней власти, неспособность вести конструктивный диалог стали главными причинами, почему в стране до сих пор нет мира. Чтобы вывести ситуацию из опасного тупика, необходимо избирать дееспособный парламент, договариваться и работать. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Оппозиционный политик подчеркнул, что восстановление мира является ключевой проблемой для страны. За 8 лет никаких существенный прорывов в политическом урегулировании конфликта не произошло, Минские соглашения не выполняются и мирный процесс застрял тупике.

"Восемь долгих лет в Украине нет мира. Минские соглашения подписаны и подтверждены украинской властью, признаны всеми нашими международными партнерами, как единственный эффективный мирный план, но до сих пор нет прогресса в их выполнении. Сегодняшний президент шел к власти, обещая мир, но это обещание оказалось не выполненным. В результате, в стране идет раскачка и нагнетание ситуации. Но военного решения у конфликта нет. Переговоры должны быть разблокированы, должен быть прогресс в принятии политических решений" - отметил сопредседатель ОП-ЗЖ.

Юрий Бойко подчеркнул, что ОП-ЗЖ единственная политическая сила в Украине, которая имеет свой мирный план. Ради достижения мира и экономической стабильности в стране парламентская фракция ОП-ЗЖ готова вести диалог с коллегами по парламенту, работать совместно для достижения результата. Однако сейчас в Верховной Раде сложилась парадоксальная ситуация, когда работать и договариваться по сути не с кем.

"Продуктивно работать для защиты интересов людей, развития страны эта Верховная Рада уже не может. Монобольшинство практически развалилось. "Слугам" катастрофически не хватает голосов для принятия решений. Доверие граждан полностью утрачено. Уже давно нужно было идти на перевыборы, но власть боится поражения, не хочет терять остатки контроля над депутатами. В результате, в сложнейшей для страны ситуации, чтобы скрыть этот политический бардак и позор, парламент под видом карантина уходит на внеочередные каникулы", - отметил Юрий Бойко.

По словам оппозиционного политика, единственный шанс вернуть в Украину мир и вывести страну из тупика, в который его загнала нынешняя власть – это перевыборы.

"Парламент, который в такой сложный для страны период предпочитает не работать, а отсиживаться на карантине, должен уйти. Роспуск парламента – это цивилизованный путь. Это верное политическое решение, которое может вывести ситуацию из тупика. ОП-ЗЖ готова вести предметный диалог и работать совместно, чтобы прекратить военный психоз и наконец-то вернуть в Украину долгожданный мир", - резюмировал Юрий Бойко.