Чтобы восстановить мир на украинской земле необходимы политическая воля и готовность к компромиссу. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя визит Президента Франции Эмманюэля Макрона в Российскую Федерацию и Украину.

Политик отметил, что с начала конфликта на Донбассе, Франция играет важную конструктивную роль в его мирном урегулировании.

"Посредничество и медиация со стороны европейских партнеров Украины не раз позволяли усадить стороны за стол переговоров и достичь де-эскалации. Это сработало в 2014, в 2015 годах и, надеемся, сработает и сейчас", - подчеркнул парламентарий.

Юрий Бойко отметил, что у всех, кто настроен на политическое урегулирование украинского кризиса, имеются большие ожидания на продуктивность встречи политических советников в Нормандском формате, которая должна состояться 10 февраля.

"Визит Президента Франции в Москву и Киев может подготовить почву для конкретных решений. В условиях, когда власти Украины и России больше не ведут прямого диалога, такая "челночная дипломатия" - остается одним из немногих действенных инструментов налаживания переговоров. Поэтому мы благодарны Эмманюэлю Макрону за его инициативу. Мы надеемся, что встреча политических советников, намеченная на эту неделю, будет продуктивной и Нормандский формат восстановит работу в полном объеме. Это откроет путь к достижению компромисса и мирному урегулированию не только в Украине, но и стабилизации ситуации на всем европейском континенте", - заявил Сопредседатель ОПЗЖ.

Он подчеркнул, что продвижение вперед к миру будет зависеть от того, насколько стороны готовы выполнять Минские соглашения.

"Сегодня есть перечень абсолютно понятных задач, которые необходимо решить для снятия напряженности. Нужно восстановить постоянный режим прекращения огня, разведение войск от линии разграничения и обеспечить принятие политических решений, предусмотренных Комплексом мер по выполнению Минских соглашений, подписанных 7 лет назад", - отметил политик.

По мнению сопредседателя ОПЗЖ, для мира в Украине нужна политическая воля и компромисс.

"Визит Президента Франции, демонстрация поддержки Минских соглашений со стороны лидеров ЕС, укрепит позиции сторонников политического урегулирования в Украине. Это должно подтолкнуть украинскую власть к реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2019 года в Париже. Если будет выбран путь диалога и компромисса – шансы на восстановление мира и единства Украины вырастут", - резюмировал Юрий Бойко.