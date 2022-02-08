В Україні зафіксували понад 34 тисячі випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Понад 34 тисячі інфікувань коронавірусом зафіксували в Україні напередодні.
Показник смертності сягнув рівня початку січня - 255 летальних випадків за добу. Це дані Міністерства охорони здоров'я. Госпіталізовано понад 2 тисячі людей, одужали близько 15 тисяч.
Від початку кампанії повністю імунізувалися вже більше як 30 мільйонів українців.
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