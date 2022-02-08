У Вашингтоні вшанували пам'ять 900 тисяч американців, які померли від коронавірусу. На знак скорботи - вдарили дзвони Національного собору в американській столиці.

Вони лунають щоразу, коли в США реєструють нові 100 тисяч жертв пандемії. Один удар - на тисячу померлих. Напередодні дзвін бив 900 разів, це тривало приблизно півтори години. А конгресмени віддали шану тим, хто не пережив інфекції, хвилиною мовчання та інсталяцією зі свічок на сходах Капітолію.

На сьогодні у США зафіксовані майже 930 тисяч смертей від Ковіду. І впродовж останнього місяця захворюваність істотно зросла.