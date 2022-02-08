У Вашингтоні вшанували пам'ять померлих від COVID-19 [ Редактировать ]
У Вашингтоні вшанували пам'ять 900 тисяч американців, які померли від коронавірусу. На знак скорботи - вдарили дзвони Національного собору в американській столиці.
Вони лунають щоразу, коли в США реєструють нові 100 тисяч жертв пандемії. Один удар - на тисячу померлих. Напередодні дзвін бив 900 разів, це тривало приблизно півтори години. А конгресмени віддали шану тим, хто не пережив інфекції, хвилиною мовчання та інсталяцією зі свічок на сходах Капітолію.
На сьогодні у США зафіксовані майже 930 тисяч смертей від Ковіду. І впродовж останнього місяця захворюваність істотно зросла.
по теме
На знак скорботи - вдарили дзвони Національного собору в американській столиці. Вони лунають щоразу, коли в США реєструють нові 100 тисяч жертв пандемії.
Показник смертності сягнув рівня початку січня - 255 летальних випадків за добу.
За минувшие сутки, 4 февраля, в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 268, медработников - 920)
Минулої доби зафіксували майже 44 тисячі нових випадків захворювання.
Від 9 лютого для заходів у закритих приміщеннях вже не вимагатимуть ковідних паспортів