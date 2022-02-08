Із Києва до Варшави за чотири години. Україна і Польща запровадять високошвидкісне залізничне сполучення між двома столицями.

За повідомленням вітчизняного Мінтрансу, Україна планує інтегрувати свою транспортну мережу в європейську. Для цього спорудять євроколію в Україні.

Дві держави спільно напрацьовують план реалізації цього проєкту та готуються до його презентації на рівні ЄС. Серед інших планів - нові автобани до західного кордону та реконструкція наявних автомагістралей.