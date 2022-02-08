Україна і Польща запровадять високошвидкісне залізничне сполучення [ Редактировать ]
Із Києва до Варшави за чотири години. Україна і Польща запровадять високошвидкісне залізничне сполучення між двома столицями.
За повідомленням вітчизняного Мінтрансу, Україна планує інтегрувати свою транспортну мережу в європейську. Для цього спорудять євроколію в Україні.
Дві держави спільно напрацьовують план реалізації цього проєкту та готуються до його презентації на рівні ЄС. Серед інших планів - нові автобани до західного кордону та реконструкція наявних автомагістралей.
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