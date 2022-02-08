Хакери з Північної Кореї крадуть криптовалюту, й за ці гроші країна розвиває свої ракетні програми. ООН оприлюднила звіт про фінансування військових розробок КНДР.

В організації заявляють: за останні півтора року Пхеньян через кібератаки привласнив криптовалюти на сотні мільйонів доларів. Зламані щонайменше три криптобіржі в Північній Америці, Європі та Азії. Хоча Рада безпеки ООН заборонила КНДР проводити ядерні випробування та запускати балістичні ракети, Пхеньян й далі розробляє зброю масового знищення. А останнім часом навіть посилив ракетні тестування.