Хакери з Північної Кореї крадуть криптовалюту: за ці гроші розвивають ракетні програми [ Редактировать ]
Хакери з Північної Кореї крадуть криптовалюту, й за ці гроші країна розвиває свої ракетні програми. ООН оприлюднила звіт про фінансування військових розробок КНДР.
В організації заявляють: за останні півтора року Пхеньян через кібератаки привласнив криптовалюти на сотні мільйонів доларів. Зламані щонайменше три криптобіржі в Північній Америці, Європі та Азії. Хоча Рада безпеки ООН заборонила КНДР проводити ядерні випробування та запускати балістичні ракети, Пхеньян й далі розробляє зброю масового знищення. А останнім часом навіть посилив ракетні тестування.
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