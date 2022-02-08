В Украине начало расти количество случаев COVID-19 и смертность от последствий коронавируса, и эта тенденция может продолжаться в течение февраля-2022.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на онлайн-брифинге.

В то же время, согласно данным KSE, в Украине незначительно замедляются COVID-госпитализации. В частности, еще неделю назад госпитазизации росли на треть неделю от недели, а сейчас – на четверть.

"А вот смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд растет заболеваемость… Плюс 29% неделю от недели… Смертность продолжит расти, может расти в течение всего февраля", - сказал Ганиченко.

Кроме того, замедляются темпы роста заболеваемости COVID-19 в Украине, но рост еще продолжается. Ожидается, что в ближайшие две недели будет продолжение роста новых больных коронавирусом.

"У нас рост заболеваемости в Украине, но с меньшими темпами. На этой неделе есть плюс 25% роста. Ожидаем дальнейшего замедления роста темпов, но еще распространение заболеваемости будет расти. Ожидаем, что в ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки", - добавил он.

А вот в Европе, как отметил Ганиченко, ситуация улучшается. Сейчас в Европе наблюдается первая неделя спада заболеваемости - на 6%, а в мире - на 15%.

По словам Виктора Ляшко в ближайшие недели суточное количество больных COVID-19 может возрасти до 60 тысяч. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны.

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