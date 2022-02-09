В среду, 9 февраля, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, сколько платят медикам за COVID-вакцинацию. Об этом стало известно в ходе брифинга министра.

Отметим, что вакцинация входит как отдельная составляющая в программу медицинских гарантий 2022 года.

По его словам, суммы за вакцинацию будут такие:

35 гривен за первый раунд вакцинации от COVID-19, 84 гривны - за второй и 60 гривен за третий раунд вакцинации.

Помимо вакцинации в услугу входит фиксирование факта прививки в электронной медицинской карточке пациента для возможности в дальнейшем сгенерировать сертификат в "Дие", а также выдача COVID-сертификата, добавил Ляшко.

Кстати, сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации способен каждый, у кого есть смартфон или компьютер. Для этого не обязательно идти к своему семейному врачу.

Читайте также, какая категории украинцев сможет купить лекарства на 1000 гривен за вакцинацию.

Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.