Російські силовики знову проводять обшуки в окупованому Криму [ Редактировать ]
В окупованому Криму знову обшуки та затримання кримських татар. Сьогодні, о четвертій ранку російські силовики одночасно влаштували труси в кількох районах півострова. Про це повідомили в громадському об'єднанні "Кримська солідарність". Затримано чотирьох чоловіків. Їх доправили до так званого кримського управління ФСБ РФ. Затриманим інкримінують причетність до діяльності політичної ісламської партії "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії. Правозахисники також повідомили, що на момент проведення слідчих дій - у кількох адвокатів та координаторів "Кримської солідарності" зник мобільний зв'язок.
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