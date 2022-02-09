Глава ОБСЕ перед визитом в Россию посетит Украину [ Редактировать ]
На этой неделе глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на этой неделе прилетит в Украину перед визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-центр ОБСЕ.
Он посетит Киев и Донбасс.
В частности, глава ОБСЕ встретится в Украине:
- президентом Украины Владимиром Зеленским,
- министром иностранных дел Дмитрием Кулебой,
- вицепремьер-министром и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.
Переговоры будут сосредоточены на текущих событиях в Украине, шагах по содействию деэскалации и разрешению кризиса в стране и вокруг нее, а также сотрудничества между ОБСЕ и Украиной.
Збигнев Рау такж проведет переговоры со специальным представителем действующего главы в Украине и в Трехсторонний контактной группе, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Координатором проектов ОБСЕ в Украине.
Ожидается, что 11 февраля глава ОБСЕ посетит восток Украины для ознакомления ситуацией с безопасностью и гуманитарной ситуации в пострадавших от конфликта районах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Европейский суд по правам человека начал рассмотрение искового заявления касательно действий украинской власти в ходе и после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе
В среду, 9 февраля, Украину посетил министр иностранных дел Испании
Законопроект зарегистрирован под номером 0144
Во вторник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский высказал надежды на то, что "нормандская встреча" советников в Берлине сможет приблизить саммит на уровне лидеров
Во вторник, 8 февраля, телеканал CNN сообщил, что якобы встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок была отменена