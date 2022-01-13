В четверг, 13 января, действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о том, что в Европе на данный момент наивысшая угроза войны за последние 30 лет.

Государства-участники сегодня особенным образом сталкиваются с угрожающей смесью вызовов миру и безопасности. Затянувшиеся конфликты, военная конфронтация, радикализация, терроризм вместе с эрозией режима контроля за вооружениями, последствия пандемии COVID-19, значительные нарушения основных прав и свобод ведут к росту неопределенности, непредсказуемости, фрагментации и росту страхов в наших обществах.

"Очевидно, что риск войны в регионе ОБСЕ сегодня намного больше, чем когда-либо за последние 30 лет", - добавил он.

Рау заявил, что ОБСЕ необходимо сосредоточиться на усилиях для решения проблем в сфере безопасности в Восточной Европе, в частности, для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины.

"На протяжении нескольких недель мы сталкиваемся с возможностью крупной военной эскалации в Восточной Европе. До нас недавно дошли требования о гарантиях в сфере безопасности, которые относятся к важной части области ОБСЕ", - заявил Рау.

При этом он отметил, что ситуация с возможной военной эскалацией в регионе требует "международной оценки и надлежащей реакции".

Как сообщали "Подробности", в понедельник, 10 января, на Донбассе погибли двое украинских военных. Бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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