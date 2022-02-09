Російські силовики одночасно влаштували труси в кількох районах Криму [ Редактировать ]
В окупованому Криму знову обшуки та затримання кримських татар. Сьогодні, о 4-тій ранку російські силовики одночасно влаштували труси в кількох районах півострова.
Про це повідомили в громадському об'єднанні "Кримська солідарність". Затримано чотирьох чоловіків. Їх доправили до так званого кримського управління ФСБ РФ в Сімферополі.
Сьогодні ж пройшли судові засідання. За даними одного з адвокатів, його підзахисного запроторили за ґрати на два місяці. Звинувачення вже звичні - причетність до діяльності політичної ісламської партії "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії.
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Затримано чотирьох чоловіків. Їх доправили до так званого кримського управління ФСБ РФ. Затриманим інкримінують причетність до діяльності політичної ісламської партії "Хізб ут-Тахрір".
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