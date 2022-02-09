Про це повідомили в громадському об'єднанні "Кримська солідарність".

В окупованому Криму знову обшуки та затримання кримських татар. Сьогодні, о 4-тій ранку російські силовики одночасно влаштували труси в кількох районах півострова.

Про це повідомили в громадському об'єднанні "Кримська солідарність". Затримано чотирьох чоловіків. Їх доправили до так званого кримського управління ФСБ РФ в Сімферополі.

Сьогодні ж пройшли судові засідання. За даними одного з адвокатів, його підзахисного запроторили за ґрати на два місяці. Звинувачення вже звичні - причетність до діяльності політичної ісламської партії "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії.