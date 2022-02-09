Загроза російського вторгнення: яку підтримку надає Україні Захід [ Редактировать ]
Євродепутати вийшли на демонстрацію, щоб підтримати Україну. Акція відбулась під будівлею Європарламента в Брюсселі. Польський уряд ухвалив рішення про безкоштовне надання зброї Україні. І сьогодні ж до Києва з військовою допомогою прибув борт з Великої Британії. Більше подробиць про підтримку Заходу розкаже Олена Абрамович.
Синьо-жовті стяги, гасла "Ні війні" та "Зупиніть Путіна". Уже на другу за останні кілька днів демонстрацію під Європарламентом вийшли не лише кілька десятків українців діаспори і нашого представництва, а й євродепутати.
Віола фон Крамон, євродепутат від Німеччини:
Хочемо показати українському народові, що ми не просто проводимо дебати й ухвалюємо резолюції, а й виходимо на вулиці, намагаємось обʼєднатися з українською діаспорою, громадськістю, що переймається долею України.
Петрас Ауштрявічус, литовський євродепутат:
За цими вікнами не завжди видно, масштаби підтримки та розуміння України. Тому ми вийшли, щоб показати свої обличчя, продемонструвати українські прапори і створити своєрідний живий ланцюг підтримки.
Депутати наголосили, останні заяви від ЄС і готовність запровадити санкції проти Росії - це хороший сигнал. Ця криза допомогла Європі певною мірою обʼєднатися. Проте не всі окремі уряди надають достатню підтримку Києву.
Міхаель Галлер, німецький євродепутат:
Мені особисто не подобається позиція мого, німецького, уряду щодо ненадання зброї Україні. Як на мене, необхідно продовжувати дискусії, бо погрози війною не можуть бути аргументом у цивілізованому світі.
Бажане для усіх - це деескалація. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц. Напередодні ввечері у Берліні відбулася зустріч лідерів Німеччини, Франції і Польщі. Еммануель Макрон звітував про свої перемови в Москві і Києві. Анджей Дуда заявив, що стурбований нарощуванням військ Федерації поблизу українських кордонів.
Анджей Дуда, Президент Польщі:
Думаю, це найскладніша ситуація, з якою зіткнулися НАТО та Європейський Союз від 1989-го року. Або, принаймні, найпроблематичніша, в якій опинилися Центральна Європа та Європа з початку 90-х.
Про зростання ризику вторгнення в Україну у коментарі американським ЗМІ заявив і Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Проте в ЄС дещо знизили градус риторики. Верховний представник із питань безпеки Жозеп Боррель під час візиту у Вашингтон сказав, що не вірить у пряме вторгнення як за часів Гітлера. А Еммануель Макрон взяв на себе місію довести справу до примирення.
Еммануель Макрон, Президент Франції:
На найближчі тижні внас прості завдання. По-перше, уникнути війни. Мир і стабільність на європейському континенті - це цінності, це скарб. Тому наш обов'язок - зробити все, аби його зберегти. А по-друге, зміцнювати й захищати в усі часи єдність європейців.
Наступні переговори, які запланував Макрон, будуть уже з президентом США. Під час прес-конференції у Москві французький президент наполіг на необхідності залишити двері НАТО відчиненими для Швеції і Фінляндії. Про Україну не згадав. Які саме пропозиції Макрон зробив Путіну, наразі не розголошують. І доки перемовини тривають, Україні продовжать допомагати.
Зокрема, польський уряд ухвалив рішення про безплатну передачу зброї нашому війську. І чергова партія надійшла також від Великої Британії. На борту літака - бронежилети, каски та інше обладання для армійців та сил територіальної оборони.
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