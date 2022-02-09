В ДБР оприлюднили основні версії щодо стрілянини у Дніпрі [ Редактировать ]
Вчинення злочину через нестатутні відносини. Це - основна версія слідчих ДБР щодо трагедії на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі.
Серед іншого, розглядають також дії у стані афекту або через психічне захворювання. Третя версія - вчинення злочину на замовлення іноземних спецслужб або приватних осіб з метою дискредитації правоохоронних органів або дестабілізації в країні.
Нагадаю, 27 січня в результаті стрілянини на "Південмаші" загинули четверо нацгвардійців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро отримали поранення. Підозрюваний наразі в СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення.
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