Вчинення злочину через нестатутні відносини. Це - основна версія слідчих ДБР щодо трагедії на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі.

Серед іншого, розглядають також дії у стані афекту або через психічне захворювання. Третя версія - вчинення злочину на замовлення іноземних спецслужб або приватних осіб з метою дискредитації правоохоронних органів або дестабілізації в країні.

Нагадаю, 27 січня в результаті стрілянини на "Південмаші" загинули четверо нацгвардійців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро отримали поранення. Підозрюваний наразі в СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення.